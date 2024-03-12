Российский военный оценил запасы запрашиваемых Украиной немецких ракет Taurus

Военный Дандыкин: передача Киеву немецких ракет Taurus повысит градус конфликта

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецких крылатых ракет Taurus повысит градус конфликта, считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист оценил запасы немецких ракет, запрашиваемых Киевом.

«Это очень серьезные ракеты: 500 километров дальность, крылатые с нормальными характеристиками. Три сотни готовых к эксплуатации — это приличное количество. Даже если передадут сотню ракет, то нашей противовоздушной обороне придется серьезно поработать. Мы еще по ним не работали», — сообщил Дандыкин.

Ранее стало известно, что власти Германии решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся крылатые ракеты Taurus. Отмечается, что у немецкой армии примерно 600 таких систем, однако точное количество засекречено. При этом в данный момент лишь половина систем считается готовой к эксплуатации.

12 марта газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Министерство иностранных дел Германии рассматривает отправку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus через Великобританию без ранее предложенного «кругового обмена».