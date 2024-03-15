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15:51, 15 марта 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о плане Б Киева при отсутствии помощи США

Министр финансов Украины Марченко: при отсутствии помощи США Киев обратится к G7
Сергей Марченко

Сергей Марченко. Фото: Susana Vera / Reuters

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева есть план Б на случай отсутствия помощи США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Марченко, Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов Америки, но в то же время Киев «нарабатывает другие варианты». Альтернативой траншам США глава украинского Минфина назвал помощь со стороны стран «Большой семерки».

«Вариант Б — обращение ко всем странам G7, (...) чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США», — сказал Марченко, добавив, что Украина также может обратиться за помощью к странам Северной Европы.

12 марта стало известно, что США передадут Украине военную помощь на 300 миллионов долларов. В свою очередь советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что данного транша не хватит для удовлетворения потребностей Украины.

Позднее также выяснилось, что администрация президента США готовится к вариантам на случай отказа Конгресса Соединенных Штатов одобрить законопроект о военной помощи Киеву.

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      Екатерина Грищенко
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