Сенатор Джабаров назвал Макрона провокатором после слов политика об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня исполняет роль провокатора в конфликте на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на заявления французского лидера о ходе украинского кризиса и о передаче Крыма под контроль Киева.

«Макрон не совсем верно и правильно понимает то, что происходит на Украине, какова ситуация с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и какие возможности у Украины вернуть Крым. Он просто не понимает, что тем самым он обрекает эту страну и ее население по сути на уничтожение. Потому что Россия ни при каких условиях из Крыма никогда не уйдет. Это исконно русская земля», — осудил Макрона Джабаров.

По словам сенатора, заявления французского лидера об украинском конфликте «не вписываются ни в какие рамки».

«Я думаю, что у него, к сожалению, какой-то сдвиг произошел, который не подобает нормальному политику, причем политику, который возглавляет ядерную державу. Урок Африки ему впрок не пошел. Он даже не смог справиться с вооруженными силами ряда африканских стран, а пытается оказать какую-то мощную помощь Украине в борьбе с Россией. Пусть попробует», — добавил он.

После [императора] Наполеона Бонапарта Франция никогда не была слаба так, как сейчас. Макрон абсолютно никакого уважения не вызывает у серьезных политиков. Это человек, который не созрел для роли президента такой большой державы, которой является Франция. Я думаю, что его судьба в ближайшее время будет решена французским народом Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Крымский полуостров должен быть снова признан частью Украины для достижения прочного мира. По словам французского лидера, если Россия выиграет в конфликте на Украине, то «доверие к Европе будет сведено к нулю».

Также Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России. Он сказал, что Париж способен принять решения, которые гарантируют, что Москва никогда не победит.