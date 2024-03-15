Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:36, 15 марта 2024Мир

В России ответили на заявления Макрона о ходе украинского конфликта

Сенатор Джабаров назвал Макрона провокатором после слов политика об Украине
СюжетНаселение России:

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня исполняет роль провокатора в конфликте на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на заявления французского лидера о ходе украинского кризиса и о передаче Крыма под контроль Киева.

«Макрон не совсем верно и правильно понимает то, что происходит на Украине, какова ситуация с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и какие возможности у Украины вернуть Крым. Он просто не понимает, что тем самым он обрекает эту страну и ее население по сути на уничтожение. Потому что Россия ни при каких условиях из Крыма никогда не уйдет. Это исконно русская земля», — осудил Макрона Джабаров.

По словам сенатора, заявления французского лидера об украинском конфликте «не вписываются ни в какие рамки».

«Я думаю, что у него, к сожалению, какой-то сдвиг произошел, который не подобает нормальному политику, причем политику, который возглавляет ядерную державу. Урок Африки ему впрок не пошел. Он даже не смог справиться с вооруженными силами ряда африканских стран, а пытается оказать какую-то мощную помощь Украине в борьбе с Россией. Пусть попробует», — добавил он.

После [императора] Наполеона Бонапарта Франция никогда не была слаба так, как сейчас. Макрон абсолютно никакого уважения не вызывает у серьезных политиков. Это человек, который не созрел для роли президента такой большой державы, которой является Франция. Я думаю, что его судьба в ближайшее время будет решена французским народом

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам
Материалы по теме:
«Вероятность прямого столкновения растет» Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
«Вероятность прямого столкновения растет»Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
12 марта 2024
«НАТО станет сильнее» В Европе хотят создать единую армию. Как на это повлияли США и боевые действия на Украине?
«НАТО станет сильнее»В Европе хотят создать единую армию. Как на это повлияли США и боевые действия на Украине?
24 февраля 2024

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Крымский полуостров должен быть снова признан частью Украины для достижения прочного мира. По словам французского лидера, если Россия выиграет в конфликте на Украине, то «доверие к Европе будет сведено к нулю».

Также Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России. Он сказал, что Париж способен принять решения, которые гарантируют, что Москва никогда не победит.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер Александр Ширвиндт

      В Театре Сатиры назвали смерть Ширвиндта огромной печалью

      Обязанных отчитываться перед ЦБ экспортеров станет вдвое больше

      Самая знаменитая судмедэксперт США годами подделывала ДНК-тесты и отправляла людей за решетку. Как об этом узнали?

      Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным

      50 человек уличили в колдовстве и напоили ядом в доказательство виновности

      Из необычных способов досуга жителей российского города составили список

      Возможности пробивающего броню дрона ALTIUS показали на видео

      Генсек НАТО посетит Армению, Грузию и Азербайджан

      Россиянин угрожал газовой горелкой полицейскому и попал в колонию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше