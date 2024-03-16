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04:30, 16 марта 2024Наука и техника

Названа возможная дата анонса Android 15

Мероприятие Google I/O с возможным анонсом Android 15 состоится 14 мая

Фото: Unsplash

Корпорация Google назвала дату ежегодной конференции Google I/O. Об этом сообщается на сайте проекта.

Мероприятие состоится 14 мая в штаб-квартире Google в Маунтин-Вью в Калифорнии. На конференцию будут приглашены разработчики, также ожидается трансляция события в прямом эфире. Вероятнее всего, на Google I/O покажут Android 15 — новую версию операционной системы Google для смартфонов.

По мнению журналистов издания The Verge, на мероприятии, возможно, представят новый смартфон Pixel 8A, так как на прошлогодней конференции компания анонсировала модель Pixel 7A. Кроме того, Google должна рассказать о развитии своих сервисов.

Также специалисты предположили, что в этом году значительное время на Google I/O будет уделено искусственному интеллекту (ИИ). Это связано с тем, что корпорация недавно представила ИИ-модели Gemini и Gemma.

В середине марта американская корпорация Google представила нейросеть SIMA, которая может играть в видеоигры. «SIMA не обучена побеждать в игре; она обучена делать то, что ей говорят, и помогать», — рассказал о продукте специалист Google DeepMind Тим Харли.

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      Андрей Ставицкий
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