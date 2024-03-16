Большунов выиграл 22-ю гонку подряд

Лыжник Большунов выиграл спринт на чемпионате России, победив 22-й раз подряд

Российский лыжник Александр Большунов выиграл спринтерский забег свободным стилем на чемпионате России. Результаты доступны на сайте Федерации лыжных гонок России.

Победа стала для спортсмена 22-й подряд в сезоне-2023/2024. Большунов преодолел дистанцию за три минуты и 13,49 секунды. На втором месте расположился Иван Горбунов, отставший от победителя на 0,11 секунды. Третьим стал Сергей Устюгов с отставанием в 0,96 секунды.

После гонки старший тренер сборной Юрий Бородавко рассказал, что Большунов из-за болезни пропустил почти неделю тренировок. Он подчеркнул, что за счет грамотно выбранной тактики лыжник сумел выиграть.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Игр-2022 в Пекине. На его счету также четыре серебряные и две бронзовые медали Олимпиад.

Российские лыжники пропустили сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них Международной федерацией лыжного спорта (FIS).