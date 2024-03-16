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06:31, 16 марта 2024Наука и техника

Microsoft запустила платного ИИ-помощника

The Verge: Microsoft запустила ИИ-помощника Copilot Pro за 20 долларов

Фото: Windows / Unsplash

Корпорация Microsoft открыла доступ к платному помощнику на базе искусственного интеллекта (ИИ) Copilot Pro всем желающим. Об этом сообщает издание The Verge.

Copilot Pro, в отличие от стандартного Copilot, позволяет создать свой собственный Copilot GPT, интегрировать сервис в приложения Office. Также пользователь платной версии получит приоритетный доступ — его запросы будут обрабатываться в первую очередь, даже во время повышенной нагрузки.

Стоимость доступа к сервису составит 20 долларов, или около 1,8 тысяч рублей, в месяц. В первый месяц Microsoft предоставит бесплатную подписку. Copilot Pro доступен в 222 странах, за исключением России. Однако сервис переведен на русский язык.

В корпорации также пообещали, что в ближайшее время Copilot Pro появится на смартфонах. «Мы распространим это преимущество и на наши бесплатные мобильные приложения, включая приложение Microsoft 365 и Outlook для iOS и Android», — отметила генеральный менеджер по AI-маркетингу в Microsoft Дивья Кумар.

В конце января стало известно, что специалисты корпорации Microsoft запланировали выпуск упрощенной версии модели искусственного интеллекта (ИИ). На основе модели можно будет запустить новых чат-ботов.

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      Андрей Ставицкий
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