Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:33, 25 января 2024Наука и техника

Microsoft создаст дешевый аналог ChatGPT

The Information: Microsoft выпустит доступную для пользователей модель ИИ

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Специалисты корпорации Microsoft запланировали выпуск упрощенной версии модели искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Information.

По информации источников, в компании намерены создать упрощенную модель ИИ — так называемую меньшую языковую модель (SLM). Она окажется проще и дешевле, чем большие языковые модели (LLM) — например, от OpenAI, на основе которой создан чат-бот ChatGPT.

Специалисты предположили, что на основе модели можно будет запустить новых чат-ботов. В материале говорится, что такие модели гораздо дешевле, чем SLM, и имеют меньшие потребности в оборудовании, но фактически мало чем отличаются от более дорогих аналогов. Журналисты заявили, что это позволит сделать инструменты ИИ доступнее для пользователей Microsoft.

Для работы на SLM корпорация сформировала команду специалистов GenAI. Проект возглавил вице-президент Microsoft Миша Биленко.

Ранее журналисты издания Neowin заявили, что в корпорации Microsoft намерены сделать сервис Copilot одним из ключевых особенностей Windows 11. В частности, приложение с Copilot будет запускаться на компьютерах Windows по умолчанию.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты. Что известно спустя сутки после атаки на российский самолет?

      Россиянка открыла мини-бар за окном благодаря сугробам

      Дочь Клаудии Шиффер вышла с матерью в свет и была обругана в сети за внешность

      Названы способы подтянуть низ живота

      В России спрогнозировали наплыв туристов из Китая

      Криминальный авторитет попался российским силовикам с поддельными документами

      Шольц запланировал обмен ракетами с Францией и Великобританией для помощи ВСУ

      Microsoft создаст дешевый аналог ChatGPT

      Российские военные сорвали ротацию частей ВСУ

      Бывшая возлюбленная обвинила Канье Уэста в издевательствах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше