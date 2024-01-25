Microsoft создаст дешевый аналог ChatGPT

The Information: Microsoft выпустит доступную для пользователей модель ИИ

Специалисты корпорации Microsoft запланировали выпуск упрощенной версии модели искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Information.

По информации источников, в компании намерены создать упрощенную модель ИИ — так называемую меньшую языковую модель (SLM). Она окажется проще и дешевле, чем большие языковые модели (LLM) — например, от OpenAI, на основе которой создан чат-бот ChatGPT.

Специалисты предположили, что на основе модели можно будет запустить новых чат-ботов. В материале говорится, что такие модели гораздо дешевле, чем SLM, и имеют меньшие потребности в оборудовании, но фактически мало чем отличаются от более дорогих аналогов. Журналисты заявили, что это позволит сделать инструменты ИИ доступнее для пользователей Microsoft.

Для работы на SLM корпорация сформировала команду специалистов GenAI. Проект возглавил вице-президент Microsoft Миша Биленко.

Ранее журналисты издания Neowin заявили, что в корпорации Microsoft намерены сделать сервис Copilot одним из ключевых особенностей Windows 11. В частности, приложение с Copilot будет запускаться на компьютерах Windows по умолчанию.