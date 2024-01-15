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20:13, 15 января 2024Наука и техника

В Microsoft подсадят пользователей на ИИ

Neowin: в Windows 11 ИИ-помощник Copilot будет включаться при запуске ПК

Фото: Uwe Anspach / dpa / Globallookpress.com

В корпорации Microsoft намерены сделать сервис Copilot одним из ключевых особенностей Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа изучили актуальную сборку 23615, доступную для тестировщиков, и нашли в ней расширенные настройки Copilot — виртуального помощника, основанного на искусственном интеллекте (ИИ). В числе прочего авторы обнаружили, что Copilot будет включаться при запуске Windows и ПК.

Специалисты предположили, что таким образом Microsoft намерена «подсадить» пользователей на свой сервис. В материале говорится, что инженеры компании будут постепенно добавлять в ОС связанные с искусственным интеллектом функции.

В настоящий момент компания тестируют новую опцию. Пользователи бета-версии Windows могут отключить запуск Copilot по умолчанию, перейдя в раздел «Персонализация», который находится в настройках операционной системы. Также авторы заметили, что Copilot запускается по умолчанию в том случае, если к компьютеру с Windows подключено больше одного монитора.

В конце 2023 года корпорация Microsoft выпустила сервис Copilot для Android-смартфонов в виде отдельного приложения. Позже специальная программа стала доступна для пользователей iOS.

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      Андрей Ставицкий
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