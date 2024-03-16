Два беспилотника ВСУ сбиты в небе над российским регионом

Минобороны: два украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательные аппараты были уничтожены около 13:00 при попытке атаковать объекты на территории России. По ним отработали дежурные средства противовоздушной обороны.

Сбитые дроны относятся к классу беспилотников самолетного типа, способных нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки. В ходе специальной военной операции их активно применяют обе стороны конфликта. При этом армия России использует беспилотники исключительно для нанесения ударов по объектам украинской военной инфраструктуры.

Утром 16 марта беспилотник атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, после чего на территории предприятия начался пожар. На опубликованной видеозаписи с места событий видно охваченную огнем металлическую конструкцию.