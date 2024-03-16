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15:57, 16 марта 2024Россия

Еще два украинских беспилотника сбили в Белгородской области

Минобороны: в Белгородской области сбиты еще два украинских беспилотника
Начало событий в новости Два беспилотника ВСУ сбиты в небе над российским регионом

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили на территории Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, два беспилотника были уничтожены около 15:30 по московскому времени при попытке совершения террористической атаки по объектам на территории РФ. «Наши парни из территориальный самообороны сбили очередной БПЛА самолетного типа в районе поселка Масловой Пристани», — написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Ранее губернатор Белгородской области заявил об обстреле трех населенных пунктов на территории региона со стороны Вооруженных сил Украины. Пострадавших нет.

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      Олеся Мицкевич
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