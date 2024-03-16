Еще два украинских беспилотника сбили в Белгородской области

Минобороны: в Белгородской области сбиты еще два украинских беспилотника

Два беспилотника ВСУ сбиты в небе над российским регионом

Начало событий в новости Два беспилотника ВСУ сбиты в небе над российским регионом

Еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили на территории Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, два беспилотника были уничтожены около 15:30 по московскому времени при попытке совершения террористической атаки по объектам на территории РФ. «Наши парни из территориальный самообороны сбили очередной БПЛА самолетного типа в районе поселка Масловой Пристани», — написал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Ранее губернатор Белгородской области заявил об обстреле трех населенных пунктов на территории региона со стороны Вооруженных сил Украины. Пострадавших нет.