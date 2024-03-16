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06:42, 16 марта 2024Мир

ЕС осудили за желание уничтожить россиян за счет украденных у них активов

Мирошник осудил ЕС за желание уничтожить россиян за счет украденных у РФ активов

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник осудил Евросоюз за желание уничтожить россиян за счет украденных у них активов. Так он прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца, что ЕС использует замороженные активы РФ для покупки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в своем Telegram-канале.

«Это очень по-европейски», — отметил дипломат, имея в виду закупку оружия на «украденные у России деньги» для того, чтобы направить это оружие против самих граждан РФ.

Ранее Шольц заявил о создании коалиции по передаче дальнобойного оружия для ВСУ. Он в очередной раз подчеркнул, что западные союзники будут помогать Украине «так долго, как это потребуется».

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      Александра Синицына
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