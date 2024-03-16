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10:28, 16 марта 2024Бывший СССР

На Украине начали эвакуацию жителей граничащих с Россией территорий

Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области на границе с Россией

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Украины начали эвакуацию жителей граничащих с Россией территорий Сумской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

«Сейчас в Сумской области с опасных территорий уже эвакуировалось 4523 человека, в том числе 829 детей», — заявили представители администрации региона. Уточняется, что из 22 населенных пунктов на границе с Россией выехали все жители.

Ранее стало известно о том, что Киев планирует эвакуацию детей из четырех населенных пунктов на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Донецкой народной республики (ДНР). Отмечалось, что украинские власти собираются вывезти 28 детей с их родителями или другими законными представителями.

Перед этим глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что жительница Авдеевки два года прятала ребенка, чтобы избежать его принудительной эвакуации. Он добавил, что сейчас, после перехода города под контроль России, жизни матери и ребенка ничего не угрожает.

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      Олег Давыдов
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