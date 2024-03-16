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17:36, 16 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о скором получении финансирования от ЕС и МВФ

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев скоро получит транши помощи от ЕС и МВФ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает в скором времени получить финансирование от Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза (ЕС). Об этом в субботу, 16 марта, сообщает ТАСС.

Шмыгаль рассказал, что на следующей неделе Украина ожидает очередной транш помощи от МВФ. По его словам, в этом году страна получит от фонда 5,4 миллиарда долларов.

Кроме того, он сообщил, что на следующей неделе будет первый транш от ЕС.

Ранее стало известно, что страны ЕС пообещали выделить транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро. МВФ, в свою очередь, согласовал транш помощи Украине на 880 миллионов долларов.

Перед этим глава МВФ Кристалина Георгиева рассказала, какое время, по ее мнению, Украина сможет продержаться без денежной помощи западных стран. Она предположила, что Киев способен выдержать отсутствие внешней финансовой помощи в течение пары месяцев.

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      Олег Давыдов
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