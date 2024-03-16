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16:32, 16 марта 2024Мир

Французы раскритиковали актрису за поддержку предложения Макрона помочь Украине

Актрису Марсо раскритиковали за поддержку предложения Макрона помочь Украине
Софи Марсо

Софи Марсо. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Французы раскритиковали актрису Софи Марсо за поддержку предложения президента Эммануэля Макрона оказать Украине военную помощь. Об этом сообщает журнал Femme Actuelle.

«Франция, Польша и Германия объединяются, чтобы защитить Украину. Наконец-то на исторических ошибках учатся, а не повторяют их», — написала Марсо в социальной сети. Многие подписчики актрисы заявили, что публикация заставила их разочароваться в ней.

«Мы должны пожертвовать нашими детьми? Чтобы защитить политиков и богатых промышленников?» — возмутился один из пользователей. «Позорный пост», — отметил другой. «Отписываюсь, я очень разочарован», — написал третий.

Ранее Макрон заявил о готовности Франции противостоять России и ответить на возможную эскалацию со стороны Москвы. По его словам, Париж способен принять решения, которые гарантируют, что Россия не победит.

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      Александра Качан
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