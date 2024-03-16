Французы раскритиковали актрису за поддержку предложения Макрона помочь Украине

Актрису Марсо раскритиковали за поддержку предложения Макрона помочь Украине

Французы раскритиковали актрису Софи Марсо за поддержку предложения президента Эммануэля Макрона оказать Украине военную помощь. Об этом сообщает журнал Femme Actuelle.

«Франция, Польша и Германия объединяются, чтобы защитить Украину. Наконец-то на исторических ошибках учатся, а не повторяют их», — написала Марсо в социальной сети. Многие подписчики актрисы заявили, что публикация заставила их разочароваться в ней.

«Мы должны пожертвовать нашими детьми? Чтобы защитить политиков и богатых промышленников?» — возмутился один из пользователей. «Позорный пост», — отметил другой. «Отписываюсь, я очень разочарован», — написал третий.

Ранее Макрон заявил о готовности Франции противостоять России и ответить на возможную эскалацию со стороны Москвы. По его словам, Париж способен принять решения, которые гарантируют, что Россия не победит.