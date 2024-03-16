ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, был задержан россиянин, который выполнял задание украинской разведки. Спецслужбы завербовали его во Львове, он должен был устраивать сходы железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах спецоперации.

У задержанного изъяли средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов, а также денежные средства на совершение преступлений.

Мужчину заключили под стражу, он признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее в Татарстане полицейские задержали семейную пару — предполагаемых организаторов подрыва моста через реку Амур на Транссибирской магистрали. Задержаны бывший заместитель начальника управления по взаимодействию с национальными объединениями Главного управления внутренней политики правительства Хабаровского края 63-летний Владимир Фетисов и его жена — бывший председатель украинского землячества в Хабаровске — 51-летняя Наталья Романенко.