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00:34, 17 марта 2024Мир

Глава Министерства обороны Британии отказался от визита в Одессу

Times: глава Министерства обороны Британии отказался от визита в Одессу

Фото: Global Look Press

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу во время последнего визита на Украину, который состоялся 7 марта 2024 года, сообщает газета The Sunday Times.

По данным издания, Шэппс должен был посетить Одессу после переговоров с украинским руководством в Киеве, но отказался в последний момент из-за наличия якобы имевшейся реальной целенаправленной угрозы ракетного удара, на которую указала британская разведка.

В статье указывается, что несмотря на все попытки держать план визита в секрете, российские военнослужащие узнали о том, что Шэппс собирается в Одессу.

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Также в публикации отмечается, что в Лондоне опасаются рискованного контрнаступления Украины на северном и восточном направлениях и советуют Киеву пытаться удерживать линию фронта, а при необходимость отступить на более удобные для обороны позиции. По мнению авторов, такой маневр позволит сосредоточить усилия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на черноморском и крымском направлениях.

Ранее в Британии заявили об уязвимости самолета главы Минобороны страны, так как на летательном аппарате нет средств противодействия глушилкам.

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      Марина Совина
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