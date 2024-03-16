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00:10, 16 марта 2024Наука и техника

iPhone 15 подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 снизилась на российском рынке на треть

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Представленный осенью 2023 года iPhone 15 резко подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что новый аппарат подешевел примерно на треть. Если на старте продаж гаджет был оценен в 125-170 тысяч рублей, то в середине марта 2024 года его стоимость составила 80-90 тысяч рублей.

«Напомним, iPhone 15 может похвастаться обновленным корпусом и шустрым чипом, динамическим вырезом-островом Dynamic Island и камерой с повышенным разрешением (уже не 12 мегапикселей, а все 48 мегапикселей)», — описали устройство авторы.

Также стартовый смартфон актуальной серии получил 6,1-дюймовый OLED-экран, процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти. Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 3349 миллиампер-часов. Телефон имеет влагозащиту, 12-мегапиксельную фронтальную камеру, порт USB-C, биометрический сенсор Face ID.

Ранее стало известно, что представленный осенью 2023 года iPhone 15 Pro рекордно подешевел. Если на старте продаж девайс предлагали за 150-170 тысяч рублей, то в начале весны его оценили в 115 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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