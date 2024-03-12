Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 12 марта 2024Наука и техника

Новый флагманский iPhone подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 15 Pro подешевел до 88 тысяч рублей

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Globallookpress.com

Представленный осенью 2023 года iPhone 15 Pro рекордно подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что новый аппарат доступен на рынке за 88 тысяч рублей. Это значительное удешевление: на старте продаж iPhone 15 Pro продавали за 150-170 тысяч рублей, в середине февраля его стоимость снизилась до 115 тысяч рублей.

«Актуальный и компактный флагман наконец-то продается за вменяемый прайс», — прокомментировали событие специалисты. Авторы издания объяснили, что подобные цены на новый флагман актуальны при доставке из-за рубежа на некоторых торговых площадках. «Стоимость товара постоянно меняется», — заключили журналисты.

Смартфон 15 Pro получил 6,1-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с поддержкой частоты 120 герц, аппарат базируется на флагманском процессоре A17 Pro, имеет 8 гигабайт оперативной памяти. Девайс вышел с тройной камерой разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей, получил батарею емкостью 3274 миллиампер-часов.

Ранее стало известно, что представленный 4 марта MacBook Air с чипами M3 будут продавать по цене от 145 тысяч рублей за самую дешевую версию. Самая дорогая из доступных для россиян модификаций оценена в 269 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали семь регионов России. Под удар попала установка по переработке нефти под Нижним Новгородом

      Пленный украинец рассказал о воюющем в рядах ВСУ истинном арийце

      Переехавшая в европейскую страну россиянка назвала удивившую ее черту местных

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Назван простой способ избавиться от пыли на мебели надолго

      Выигравшему пять миллионов долларов банкиру не разрешили оставить деньги себе

      Стало известно о раненых в бою с украинскими диверсантами в Курской области

      Порнозвезда пожаловалась на карьеру в индустрии контента для взрослых

      Власти объяснили столбы дыма в разных частях Белгорода

      Полицейские задержали россиянина с крупной партией мефедрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше