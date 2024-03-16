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20:06, 16 марта 2024Интернет и СМИ

Ивлеева пошутила о «голой вечеринке» на выборах президента

Анастасия Ивлеева пошутила о «голой вечеринке» на выборах президента России

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России. Звезда поделилась фото с избирательного участка в своем Telegram-канале и пошутила про «голую вечеринку».

На опубликованном кадре звезда стоит напротив двери помещения для голосования за президента. «Та самая дверь», — подписала снимок блогерша.

Подпись Ивлеевой отсылает к словам певца Филиппа Киркорова, принявшего участие в организованной блогершей скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор». Вскоре после этого артист выступил в шоу «Звезды» и в песне объяснил свое присутствие на мероприятии тем, что зашел в «неправильную дверь». Киркоров отметил, что едва не лишился карьеры из-за вечеринки.

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      Александра Качан
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