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18:04, 10 марта 2024Культура

Киркоров надел «водолазку извинений» и спел про неправильную дверь

Киркоров в шоу «Звезды» пошутил про «голую вечеринку» Ивлеевой

Кадр: VK Видео

Певец Филипп Киркоров в премьерном выпуске шоу «Звезды» на НТВ пошутил про «голую вечеринку», организованную ведущей и блогершей Анастасией Ивлеевой 20 декабря в клубе «Мутабор». Выпуск шоу опубликован на платформе «VK Видео».

Артист выступил в качестве капитана команды «Борцы». Он надел золотой костюм, но позже сбросил его, оставишь в черной «водолазке извинений», в которой он в конце декабря обратился к россиянам, объясняя свое участие в скандальном мероприятии. Киркоров спел о том, как он едва не лишился карьеры из-за того, что зашел на пять минут в «неправильную дверь».

«Песни петь я начал 40 лет назад. Был без перьев, без скандалов, не богат. Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки я дарил вам повод 40 лет подряд», — признался Киркоров.

Выступление артиста рассмешило судей проекта: Валю Карнавал, Гарика Харламова, Иосифа Пригожина и Сергея Жукова.

Ранее Киркоров после возвращения из ДНР появился на презентации шоу на федеральном канале в камуфляже от Louis Vuitton. Свой образ он дополнил золотым фотоаппаратом.

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      Алина Черненко
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