Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:05, 8 марта 2024Ценности

Вернувшийся из Донбасса Киркоров оделся в камуфляж от Louis Vuitton

Киркоров после возвращения из Донбасса оделся в камуфляж от Louis Vuitton
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Певец Филипп Киркоров после возвращения из Донбасса появился на презентации шоу на федеральном канале в камуфляже от Louis Vuitton. Об этом сообщает Telegram-канал «Газета.Ru».

Свой образ артист дополнил золотым фотоаппаратом. Журналистам Киркоров заявил, что изменился. По его словам, после поездки он осознал, что ему нужно снять корону для выживания.

Также он пообещал, что скоро зрители увидят его нового.

О приезде Киркорова в зону СВО стало известно ранее, 13 февраля. Артист посетил госпиталь в городе Горловка и пообщался с ранеными бойцами.

До этого сообщалось, что Филипп Киркоров вернется на телеэкраны после участия в скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Он был марионеткой Путина и Си». Трамп увидел вину Байдена в начале конфликта на Украине

      Участница спартакиады учащихся показала разбитое лицо после массового завала

      Трудности с оплатой алкоголя и табака накануне 8 Марта прокомментировали

      «Бременские музыканты» собрали в прокате более трех миллиардов рублей

      Назван основной приоритет США в конфликте на Украине

      Минобороны отчиталось об очередном уничтожении БПЛА над Белгородской областью

      В Индии запустят воздушное такси

      В США призвали Украину не надеяться на новый пакет помощи

      Заявление Трампа о причинах конфликта на Украине объяснили

      Мэр российского города получил годовую премию за полтора месяца работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше