Вернувшийся из Донбасса Киркоров оделся в камуфляж от Louis Vuitton

Киркоров после возвращения из Донбасса оделся в камуфляж от Louis Vuitton

Певец Филипп Киркоров после возвращения из Донбасса появился на презентации шоу на федеральном канале в камуфляже от Louis Vuitton. Об этом сообщает Telegram-канал «Газета.Ru».

Свой образ артист дополнил золотым фотоаппаратом. Журналистам Киркоров заявил, что изменился. По его словам, после поездки он осознал, что ему нужно снять корону для выживания.

Также он пообещал, что скоро зрители увидят его нового.

О приезде Киркорова в зону СВО стало известно ранее, 13 февраля. Артист посетил госпиталь в городе Горловка и пообщался с ранеными бойцами.

До этого сообщалось, что Филипп Киркоров вернется на телеэкраны после участия в скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.