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20:12, 16 марта 2024Спорт

Капитан сборной Англии установил рекорд чемпионата Германии по футболу

Харри Кейн установил рекорд чемпионата Германии по голам в дебютном сезоне

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Форвард мюнхенской «Баварии» и капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн установил рекорд чемпионата Германии по количеству голов в дебютном сезоне. Об этом сообщает Telegram-канал Opta Sports.

Во встрече 26-го тура против «Дармштадта» нападающий забил свой 31-й мяч в нынешнем чемпионате. Кейн также установил личный рекорд результативности. Ранее он дважды забивал по 30 голов в Английской премьер-лиге (АПЛ) в составе «Тоттенхэма».

В нынешнем сезоне Кейн провел 35 матчей за «Баварию» во всех турнирах. В его активе 37 голов и десять результативных передач.

Кейн перешел в «Баварию» минувшим летом из «Тоттенхэма». Немецкий клуб заплатил за 30-летнего нападающего 95 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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