Лавров назвал Крым неотъемлемой частью России

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров навал вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя навсегда закрытым. Об этом он сообщил во время своего видеообращения, приуроченного к 10 годовщине Крымской весны, которое доступно на сайте ведомства.

Лавров назвал полуостров неотъемлемой частью России. «За минувшие годы удалось преодолеть многие проблемы, доставшиеся "в наследство" от Украины. Имея четкие перспективы дальнейшего развития, крымчане могут смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом», — отметил он.

Глава МИД добавил, что десять лет назад жители Крыма самостоятельно приняли решение о воссоединении с РФ, а также пожелал им здоровья, благополучия и процветания.

«10 лет назад — 16 марта 2014 года — на референдуме жители Крыма самостоятельно, осознанно определили свое будущее, воссоединившись с Россией», — подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что Запад планирует организовать саммит в Швейцарии по Украине без участия России.