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22:04, 14 марта 2024Мир

Лавров раскрыл планы Запада на «формулу мира» Зеленского

Лавров: Запад хочет придать формуле мира Зеленского окончательный вид без России

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Запад планирует организовать саммит в Швейцарии по Украине без участия России. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе встречи предложенной Владимиром Зеленским «формуле мира» будет придан окончательный и неизменяемый вид. После этого документ вручат Москве без учета позиции России и без возможности дальнейших переговоров.

Ранее стало известно, что американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы мирных переговоров Украины и России. Западные политики также отвергают возможность заключения любых сделок до президентских выборов в Соединенных Штатах.

2 марта Лавров отмечал, что Москва не слишком полагается на услуги Берна в вопросе мирной конференции по Украине. Дипломат объяснил, что Швейцария традиционно была страной, которая всячески помогала достигать компромиссов и договоренностей благодаря своему нейтралитету, однако нейтралитет она давно утратила.

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      Марина Совина
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