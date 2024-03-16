«Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

«Локомотив» победил «Авангард» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл омский «Авангард» в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча прошла в Омске и завершилась победой гостей со счетом 2:1 в овертайме. В основное время голами отметились нападающие Иван Николишин и Максим Шалунов. Победную шайбу забросил Максим Березкин.

Таким образом, «Локомотив» повел в серии — 1-0. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами состоится также в Омске. Он пройдет 18 марта.

В первом раунде плей-офф «Локомотив» выбил действующего обладателя Кубка Гагарина — московский ЦСКА. «Авангард» оказался сильнее «Лады» из «Тольятти».