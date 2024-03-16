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04:43, 16 марта 2024Бывший СССР

На Украине захотели запретить использование Telegram для одной категории граждан

Украинским госслужащим захотели запретить Telegram на рабочих компьютерах

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Власти Украины обсуждают вопрос запрета мессенджера Telegram на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к госстайне. Об этом заявил руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрей Коваленко, передает украинский Forbes.

«Вопрос блокирования Telegram сейчас не стоит», — уточнил Коваленко.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о невозможности запретить Telegram в стране. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, сейчас вопрос блокировки мессенджера не стоит на повестке дня.

В декабре 2023 года на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить приложение Telegram на территории страны.

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      Юлия Мискевич
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