Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:20, 16 марта 2024Мир

В НАТО призвали готовиться к напряженным отношениям с Россией

Замгенсека НАТО Джоанэ призвала готовиться к напряженным отношениям с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила, что странам альянса следует готовиться еще к нескольким годам напряженных отношений с Россией. Ее слова приводит РИА Новости.

В румынском городе Констанца Джоанэ в беседе с журналистами призвала НАТО готовиться к напряженным отношениям с Россией «еще как минимум на несколько лет». «Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022

По мнению представителя блока, текущие выбора президента России не повлияют на сложившуюся ситуацию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможности прямого столкновения России и НАТО. Он подчеркнул, что Москва не знает о планах альянса.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не видит со стороны России военной угрозы в отношении стран-членов альянса.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным

      ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

      В Британии прокомментировали удар России по «Кракену»

      Макрон отказался выступать с наступательными инициативами против России

      В США призвали Киев к мирным переговорам с Москвой

      В Германии призвали ввести в школах подготовку на случай войны

      В Бердянске сработало взрывное устройство

      В НАТО призвали готовиться к напряженным отношениям с Россией

      В ЦИК оценили явку на выборах по всей России

      Российская журналистка погибла в аварии на трассе Омск — Тюмень

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше