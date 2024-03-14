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21:35, 14 марта 2024Мир

Лавров высказался о возможности прямого столкновения России и НАТО

Лавров об отношениях России с НАТО: Москва не знает о планах альянса
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможность прямого столкновения России и НАТО. Об этом он заявил в интервью для программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва не знает о планах стран НАТО. «Но, судя по всему, они будут либо хитрить, как немцы ("мы дистанционно будем направлять смертоносное оружие против российских городов"), либо будут говорить, что это, мол, просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы», — высказал мнение глава МИД.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не видит со стороны России военной угрозы в отношении стран-членов альянса. По его словам, Североатлантический альянс превосходит Россию в военном отношении.

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, что основной целью и задачей НАТО является не оборона, а ослабление и расчленение России.

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      Марина Совина
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