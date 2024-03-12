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02:54, 12 марта 2024Мир

Названа основная цель НАТО в отношении России

Сенатор Цеков назвал основной целью НАТО не оборону, а расчленение России

Фото: Yves Herman / Reuters

Основной целью и задачей НАТО является не оборона, а ослабление и расчленение России. Об этом РИА Новости заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, что основная цель НАТО — Россия. После распада СССР они поставили перед собой задачу ослабить и расчленить нашу страну», — сказал политик.

Также Цеков напомнил, что альянс запомнился лишь войнами, включая бомбардировку Югославии и конфликт на Украине. «Вместо того чтобы договориться о взаимной безопасности, в НАТО, прикрываясь демагогией о свободе и демократии, решили создать из Украины свой военный форпост и плацдарм», — подчеркнул сенатор.

11 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что за всеми переворотами на Украине стояли страны НАТО, они обучали украинских бойцов. «Под видом так называемых помощников, инструкторов, советников они сами принимали участие в государственных антиконституционных переворотах на территории Украины», — заявила дипломат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не видит со стороны России военной угрозы в отношении стран-членов альянса.

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      Марина Совина
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