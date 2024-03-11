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15:28, 11 марта 2024Мир

МИД России обвинил страны НАТО во всех переворотах на Украине

Захарова: за всеми переворотами на Украине стоят страны НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

За всеми переворотами на Украине стояли страны НАТО, они обучали украинских бойцов. В этом членов Североатлантического альянса обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщают «Известия».

«Под видом так называемых помощников, инструкторов, советников они сами принимали участие в государственных антиконституционных переворотах на территории Украины», — сказала дипломат.

Она отметила, что страны блока разворачивали на территориях стран Прибалтики и Польши лагеря для подготовки украинских военных.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства объяснила причину, по которой страны НАТО не хотят принимать Украину в альянс. По ее словам, члены организации заинтересованы в том, чтобы завладеть частью западных территорий государства. Она подчеркнула, что Польша, среди прочих, перестала даже скрывать соответствующие намерения.

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      Семен Александров
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