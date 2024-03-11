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02:19, 11 марта 2024Мир

Захарова объяснила причину нежелания НАТО принимать Украину в альянс

Захарова: Украину не примут в НАТО, поскольку страны хотят часть ее территорий

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» объяснила причину, по которой страны НАТО не хотят принимать Украину в альянс. По ее словам, члены организации заинтересованы в том, чтобы завладеть частью западных территорий государства.

«А почему же Украину все-таки не позвали в НАТО? Так ее не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязана была бы признать существующие границы», — заявила дипломат.

По ее словам, страны блока не намерены этого делать, потому что некоторые из них хотели бы получить часть украинских земель. Она подчеркнула, что Польша, среди прочих, перестала даже скрывать соответствующие намерения.

Ранее французский военный корреспондент, основатель Donbass Insider Кристель Нэан прокомментировала заявления президента страны Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО для помощи Украине, предупредив, что данная мера грозит третьей мировой войной.

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      Марина Совина
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