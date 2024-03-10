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21:25, 10 марта 2024Мир

Во Франции раскрыли последствия отправки войск НАТО на Украину

Военкор Нэан: отправка войск НАТО на Украину грозит третьей мировой войной
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Французский военный корреспондент, основатель Donbass Insider Кристель Нэан прокомментировала заявления президента страны Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО для помощи Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Нэан раскрыла последствия отправки войск НАТО на Украину и предупредила, что эта мера грозит третьей мировой войной.

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«Но в этом случае диспропорция в вооружениях и средствах будет такова, что Россия будет вынуждена нанести первый ядерный удар по вовлеченным странам НАТО. Противостоять им в рамках специальной военной операции было бы невозможно», — отметила военкор.

По мнению журналистки, Макрон выступил с такой инициативой из-за личных мотивов. Однако другие европейские политики осознают риски возможной отправки войск на Украину, поэтому не посылают в страну своих военных.

Ранее Макрон призвал союзников Украины забыть о трусости после отказа НАТО посылать войска в страну. Он предложил им активизировать свои усилия по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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