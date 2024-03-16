Обвиняемому в убийстве разработчика «Спутника-V» вынесли приговор
Хорошевский суд Москвы приговорил Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины «Спутник-V» Андрея Ботикова, к 14 годам колонии особого режима. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Уточняется, что Змановскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 80 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 2 года, а также с установлением соответствующих ограничений.
По данным следствия, Змановский и Ботиков были в квартире последнего, когда между ними произошла ссора. В результате инцидента злоумышленник задушил Ботикова ремнем. Змановский признал свою вину, подчеркнули в Следственном комитете.
В январе 2024 года умер один из главных создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», замдиректора по научной работе Института вирусологии имени Ивановского Борис Народицкий.
Ранее глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург объяснил необходимость усовершенствования вакцины от COVID-19 изменчивостью коронавируса. По его словам, в 2022-м году эффективность «Спутника V» упала в 20 раз.