Песков прокомментировал оскорбление Байдена в адрес Путина

Песков заявил, что оскорбление в адрес Путина не красит Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал оскорбление главы США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — отметил Песков в ответ на вопрос журналиста о том, как оценивают в Кремле такое поведение главы Белого дома.

Ранее американский лидер во время праздничного обеда в Ирландии, рассуждая о Конгрессе и помощи Украине, оскорбил Путина. Скандальное заявление глава Белого дома сделал, когда выразил мнение, что большинство конгрессменов якобы готовы утвердить его запрос об ассигнованиях для Киева. Политик назвал российского коллегу «бандитом».