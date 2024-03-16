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00:10, 16 марта 2024Россия

Песков прокомментировал оскорбление Байдена в адрес Путина

Песков заявил, что оскорбление в адрес Путина не красит Байдена
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев / POOL / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал оскорбление главы США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — отметил Песков в ответ на вопрос журналиста о том, как оценивают в Кремле такое поведение главы Белого дома.

Ранее американский лидер во время праздничного обеда в Ирландии, рассуждая о Конгрессе и помощи Украине, оскорбил Путина. Скандальное заявление глава Белого дома сделал, когда выразил мнение, что большинство конгрессменов якобы готовы утвердить его запрос об ассигнованиях для Киева. Политик назвал российского коллегу «бандитом».

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      Марина Совина
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