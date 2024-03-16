Песков рассказал о потерях ВСУ при попытке вторгнуться в Россию минувшей ночью

Песков: потери ВСУ при попытке вторжения в РФ накануне составили 60-70 процентов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке вторгнуться в Россию в Белгородской и Курской областях минувшей ночью. Его слова в субботу, 16 марта, приводит РИА Новости.

«Минувшей ночью враг предпринял еще несколько попыток вторжения в Белгородской и Курской областях. Все они были сорваны. Ни в одной из попыток не удалось дойти до российской границы», — отметил представитель главы государства. Он добавил, что безвозвратные потери украинской стороны составили около 60-70 процентов.

Песков также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин получает доклады о произошедших событиях. «Все атаки отражены. Из 2500 диверсантов 1700 были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в МИД РФ отметили, что Киев усилил террористические действия в связи с президентскими выборами в России, чтобы выпросить еще больше финансовой помощи и вооружений у западных кураторов.