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07:43, 16 марта 2024Мир

Полянский объяснил использование Западом трагедий из-за работы ПВО

Полянский: Запад использует трагедии из-за работы ПВО для антироссийского пиара

Фото: РИА Новости

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны используют предсказуемые трагедии вследствие работы украинских ПВО, размещенных в жилых кварталах, как повод для антироссийского пиара. Его слова приводит ТАСС.

Полянский подчеркнул, что в результате работы таких ПВО гибнут мирные украинцы. Однако население прекрасно знает об этом и «предупреждает» как об угрозе, а не о российских ударах, отметил он.

15 января Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО. 17 января он написал заявление об уходе в отставку.

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      Юлия Мискевич
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