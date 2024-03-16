Полянский: Запад использует трагедии из-за работы ПВО для антироссийского пиара

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны используют предсказуемые трагедии вследствие работы украинских ПВО, размещенных в жилых кварталах, как повод для антироссийского пиара. Его слова приводит ТАСС.

Полянский подчеркнул, что в результате работы таких ПВО гибнут мирные украинцы. Однако население прекрасно знает об этом и «предупреждает» как об угрозе, а не о российских ударах, отметил он.

15 января Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО. 17 января он написал заявление об уходе в отставку.