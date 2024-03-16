Пушков усомнился в заявлениях Макрона об угрозе поражения Киева

Пушков усомнился, что Макрон считает поражение Киева угрозой для Франции

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале сообщил, что не считает серьезным заявление главы Франции Эммануэля Макрона об угрозе для Франции из-за поражения Украины.

«Но как может быть опасным для Франции поражение далекой страны, находящейся от нее в 2,5 тысячах километров», — написал Пушков.

Политик отметил, что даже в самые благополучные времена экономические отношения этих двух государств не были сильно развиты: «На Украину приходилось только 0,2 процента экспорта и 0,1 процента импорта Франции».

Ранее президент Франции заявил, что Запад — Германия, Франция, Польша и другие страны — не желает обострять конфликт на Украине.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Франция уже втянута в конфликт на Украине и хочет повысить свою вовлеченность благодаря заявлениям Макрона.

