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20:27, 15 марта 2024Мир

Макрон заявил о нежелании Запада эскалировать конфликт на Украине

Президент Франции Макрон: Запад не желает эскалировать конфликт на Украине
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Германия, Франция, Польша и другие страны Запада не желают провоцировать эскалацию конфликта на Украине, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. Его цитирует РИА Новости.

«Мы продолжим поддерживать Украину и ее народ так долго, как это будет необходимо, и мы продолжим также, как мы делали это с первого дня, никогда не брать на себя инициативу какой-либо эскалации», — подчеркнул президент на конференции с польским и немецким лидерами.

На том же мероприятии канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страны НАТО в ходе встреч в формате «Рамштайн» создадут коалицию по передаче дальнобойных видов вооружений для Вооруженных сил Украины. По его словам, Франция, Польша и ФРГ также увеличат закупки вооружений у третьих стран для их дальнейшей поставки Киеву.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Франция уже втянута в конфликт на Украине и хочет повысить свою вовлеченность благодаря заявлениям Макрона.

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      Виктория Кондратьева
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