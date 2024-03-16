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19:02, 16 марта 2024Бывший СССР

Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

Владимир Путин провел телефонные переговоры с Александром Лукашенко

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Подробности переговоров не сообщаются.

Последний раз президенты двух стран общались по телефону 2 марта. В ходе разговора лидеры обсудили актуальные вопросы развития дружественных отношений, а также ключевые аспекты международной политики.

Ранее Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета и утвердили план развития Союзного государства.

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      Олеся Мицкевич
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