Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

Владимир Путин провел телефонные переговоры с Александром Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Подробности переговоров не сообщаются.

Последний раз президенты двух стран общались по телефону 2 марта. В ходе разговора лидеры обсудили актуальные вопросы развития дружественных отношений, а также ключевые аспекты международной политики.

Ранее Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета и утвердили план развития Союзного государства.