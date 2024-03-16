Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко
Владимир Путин провел телефонные переговоры с Александром Лукашенко
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Подробности переговоров не сообщаются.
Последний раз президенты двух стран общались по телефону 2 марта. В ходе разговора лидеры обсудили актуальные вопросы развития дружественных отношений, а также ключевые аспекты международной политики.
Ранее Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета и утвердили план развития Союзного государства.