Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:32, 16 марта 2024Россия

Адвокат назвала запрещающие расторжение брака условия

Адвокат Данильченко: супруг не может развестись при несогласии беременной жены

Фото: Unsplash

В законе есть исключения, при которых супруг не может обратиться в суд с заявлением о расторжении брака, например, если его супруга беременна и не согласна на развод, предупредила адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко. Условия, запрещающие расторжение брака, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

В зависимости от обстоятельств оформить развод, по словам адвоката, можно в органах ЗАГСа или МФЦ, а также через суд.

Если муж и жена выражают взаимное согласие на расторжение брака и не имеют общих несовершеннолетних детей, они могут развестись в органах ЗАГСа или МФЦ, рассказала адвокат. Кроме того, вариант расторжения брака через ЗАГС возможен по заявлению одного из супругов независимо от наличия общих несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим или недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Материалы по теме:
Как взыскать алименты на ребенка после развода? Как получить алименты добровольно или через суд в 2024 году
Как взыскать алименты на ребенка после развода?Как получить алименты добровольно или через суд в 2024 году
28 февраля 2024
Как получить справку о составе семьи? Где ее выдают и для чего нужен этот документ
Как получить справку о составе семьи?Где ее выдают и для чего нужен этот документ
12 марта 2024

Если же у супругов имеются общие несовершеннолетние дети, или один из супругов не согласен с расторжением брака, или несмотря на отсутствие возражений уклоняется от расторжения брака в органе ЗАГСа, необходимо оформлять процесс расторжения брака через суд.

Для этого супругу, желающему развестись, следует подготовить исковое заявление о расторжении брака и подать в суд, приложив к нему необходимые документы, а именно оригинал свидетельства о заключении брака и квитанцию об оплате госпошлины. После супруг принимает участие в судебных заседаниях и получает решение суда о расторжении брака. Затем остается последний этап — получить свидетельство о расторжении брака, обратившись в орган ЗАГСа или МФЦ с заявлением о государственной регистрации расторжения брака.

Материалы по теме:
Пять этапов отношений между мужчиной и женщиной. Какие стадии любви проходят все пары, рассказывает психолог
Пять этапов отношений между мужчиной и женщиной.Какие стадии любви проходят все пары, рассказывает психолог
26 февраля 2024
«Кривая счастья женщин с возрастом идет вниз, а мужчин — вверх» Почему россиянки часто бывают несчастны? Объясняет ученый
«Кривая счастья женщин с возрастом идет вниз, а мужчин — вверх»Почему россиянки часто бывают несчастны? Объясняет ученый
8 марта 2024

Данильченко обратила внимание, что в законодательстве есть исключение, при котором супруг не может в любое время обратиться в суд с заявлением о расторжении брака.

«Это норма Семейного кодекса РФ, согласно которой муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. Условность запрета усматривается в согласии или несогласии жены на расторжение брака. При согласии женщины, независимо от ее состояния и возраста ребенка, запрет не действует», — рассказала адвокат.

Ранее психотерапевт Лори Готлиб сообщила о том, что оптимальным возрастом для вступления в брак с наименьшим риском развода является период между 25 и 30 годами.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопиющие нелепости и большая ложь». Во Франции призвали восстановить правду о конфликте на Украине после слов Макрона

      ЕС осудили за желание уничтожить россиян за счет украденных у них активов

      Адвокат назвала запрещающие расторжение брака условия

      Microsoft запустила платного ИИ-помощника

      Замгенсека ООН уличили в распространении фейков о пытках на территории России

      В Курской области объявили ракетную опасность

      В США раскритиковали стратегию Байдена в отношении России

      В России назвали последствия возможного вступления Украины в НАТО

      Посол Антонов сообщил о способствующем ослаблению США условии

      Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным Aurus

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше