Адвокат назвала запрещающие расторжение брака условия

Адвокат Данильченко: супруг не может развестись при несогласии беременной жены

В законе есть исключения, при которых супруг не может обратиться в суд с заявлением о расторжении брака, например, если его супруга беременна и не согласна на развод, предупредила адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко. Условия, запрещающие расторжение брака, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

В зависимости от обстоятельств оформить развод, по словам адвоката, можно в органах ЗАГСа или МФЦ, а также через суд.

Если муж и жена выражают взаимное согласие на расторжение брака и не имеют общих несовершеннолетних детей, они могут развестись в органах ЗАГСа или МФЦ, рассказала адвокат. Кроме того, вариант расторжения брака через ЗАГС возможен по заявлению одного из супругов независимо от наличия общих несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим или недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Если же у супругов имеются общие несовершеннолетние дети, или один из супругов не согласен с расторжением брака, или несмотря на отсутствие возражений уклоняется от расторжения брака в органе ЗАГСа, необходимо оформлять процесс расторжения брака через суд.

Для этого супругу, желающему развестись, следует подготовить исковое заявление о расторжении брака и подать в суд, приложив к нему необходимые документы, а именно оригинал свидетельства о заключении брака и квитанцию об оплате госпошлины. После супруг принимает участие в судебных заседаниях и получает решение суда о расторжении брака. Затем остается последний этап — получить свидетельство о расторжении брака, обратившись в орган ЗАГСа или МФЦ с заявлением о государственной регистрации расторжения брака.

Данильченко обратила внимание, что в законодательстве есть исключение, при котором супруг не может в любое время обратиться в суд с заявлением о расторжении брака.

«Это норма Семейного кодекса РФ, согласно которой муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. Условность запрета усматривается в согласии или несогласии жены на расторжение брака. При согласии женщины, независимо от ее состояния и возраста ребенка, запрет не действует», — рассказала адвокат.

Ранее психотерапевт Лори Готлиб сообщила о том, что оптимальным возрастом для вступления в брак с наименьшим риском развода является период между 25 и 30 годами.