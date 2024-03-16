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22:11, 16 марта 2024Россия

Российская журналистка погибла в аварии на трассе Омск — Тюмень

Журналистка Анна Никитенко погибла в ДТП с фурой на трассе Омск — Тюмень

Российская журналистка Анна Никитенко погибла в аварии на трассе ОмскТюмень, об этом сообщила редакция NGS55.ru.

Минивэн с шестью пассажирами попал в ДТП на 565-м километре, он столкнулся в лоб с фурой DAF, вылетевшей на встречную полосу.

Возможно, грузовик потерял управление из-за пробитого колеса, отметили в пресс-службе ГИБДД по Омской области. Фура также врезалась еще в один грузовик, все трое водителей скончались.

По информации издания, 32-летняя Никитенко направлялась в Тюкалинск к своей семье. В минивэне погибли четверо пассажиров. Следственный комитет сообщил редакции, что данные одной из погибших полностью совпадают с данными журналистки. Родных оповестили о произошедшем, сейчас они ожидают результатов экспертизы.

Ранее на севере Москвы автомобиль Jaguar сбил людей, которые шли по тротуару. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

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      Марина Совина
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