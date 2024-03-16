Российские судьи обслужат матч чемпионата Саудовской Аравии по футболу
Сергей Карасев назначен главным арбитром матча чемпионата Саудовской Аравии
Матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Фатехом» и «Аль-Иттихадом» обслужит бригада российских арбитров. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Главным судьей назначен Сергей Карасев, его ассистентами будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко, а в качестве видеоассистента выступит Виталий Мешков.
Карасев в третий раз в нынешнем сезоне будет работать в качестве главного арбитра встречи чемпионата Саудовской Аравии. Еще на одной встрече он был видеоассистентом.
Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранял российских судей и других официальных лиц от работы. При этом с начала спецоперации на Украине рефери из России не обслуживали международные матчи, что объяснялось проблемами с логистикой.