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23:57, 16 марта 2024Спорт

Российский вратарь клуба ВХЛ установил мировой рекорд по числу сейвов за матч

Российский вратарь Плешков установил мировой рекорд по числу сейвов за матч

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российский вратарь петербургского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «СКА-Нева» Артемий Плешков установил мировой рекорд по числу сейвов в одном матче. Об этом сообщает «Чемпионат».

В четвертом матче серии плей-офф против тульской «Академии Михайлова» голкипер отразил 124 броска по своим воротам. Основное время игры завершилось со счетом 0:0. После этого команды провели на льду четыре полных овертайма. В концовке пятого Илья Шипов забросил шайбу и принес победу тулякам.

Для «Академии Михайлова» эта победа стала четвертой в серии. Команда впервые вышла в полуфинал Кубка Петрова.

21-летний Плешков принадлежит СКА. Он выступал в составе армейцев в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Кроме того, у голкипера есть опыт игры за «Сочи».

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      Алексей Гусев
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