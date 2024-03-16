Российский вратарь клуба ВХЛ установил мировой рекорд по числу сейвов за матч
Российский вратарь Плешков установил мировой рекорд по числу сейвов за матч
Российский вратарь петербургского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «СКА-Нева» Артемий Плешков установил мировой рекорд по числу сейвов в одном матче. Об этом сообщает «Чемпионат».
В четвертом матче серии плей-офф против тульской «Академии Михайлова» голкипер отразил 124 броска по своим воротам. Основное время игры завершилось со счетом 0:0. После этого команды провели на льду четыре полных овертайма. В концовке пятого Илья Шипов забросил шайбу и принес победу тулякам.
Для «Академии Михайлова» эта победа стала четвертой в серии. Команда впервые вышла в полуфинал Кубка Петрова.
21-летний Плешков принадлежит СКА. Он выступал в составе армейцев в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Кроме того, у голкипера есть опыт игры за «Сочи».