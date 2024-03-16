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11:26, 16 марта 2024Мир

В МИД России отреагировали на планы ЕС согласовать новые санкции

Захарова: санкции против России будут всегда, пока она проводит независимый курс
СюжетСанкции против России:

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Санкции против России будут всегда, пока она проводит независимый курс. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Европейского союза (ЕС) согласовать новые антироссийские санкции 18 марта, передает ТАСС.

«У нас 18 тысяч санкций. Вы понимаете, что этот процесс не зависит ни от чего, кроме одного: если Россия будет проводить независимый курс, нацеленный на собственное развитие», — отреагировала Захарова на вопрос о планах ЕС обсудить новые санкции.

Дипломат также заявила, что Запад прекратит вводить ограничения, только если Россия отдаст все свои ресурсы. Она добавила, что страна ищет способы, как минимизировать ущерб от санкций и ответить Западу.

Ранее сообщалось, что Евросоюз начал подготовку 14-го пакета санкций против России. Одной из его целей станет усиление борьбы с обходом ранее введенных ограничений. Встреча глав МИД ЕС состоится 18 марта. Предыдущий, 13-й пакет санкций, был утвержден 23 февраля, на вторую годовщину начала боевых действий на Украине.

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      Олег Давыдов
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