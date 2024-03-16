Стало известно о создании SpaceX спутников-шпионов для разведки США

Reuters: SpaceX создает секретную сеть спутников-шпионов для разведки США

Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску SpaceX создает сеть из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведкой США. Об этом передает Reuters со ссылкой на пять близких к ситуации источников.

Секретную сеть разрабатывает подразделение SpaceX Starshield в рамках контракта на сумму 1,8 миллиарда долларов, который заключила компания Маска с Национальным разведывательным управлением (NRO) в 2021 году. В случае успеха проект SpaceX увеличит способности американской армии по оперативному обнаружению возможных целей почти в любом месте на планете.

Спутники SpaceX помогут правительству США в непрерывном формате получать изображения происходящих в мире событий, а также способствуют выполнению разведывательных и военных операций. При этом Starshield отделен от Starlink, отмечают информаторы.

В Национальном управлении военно-космической разведки США не подтвердили связи с компанией Маска. однако обозначили, что «разрабатывают самую мощную, разнообразную и устойчивую космическую систему разведки, наблюдения и рекогносцировки, которую когда-либо видел мир».