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SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американской разведки

В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутником для разведки США

Фото: SpaceX / Global look Press

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 в рамках миссии NROL-87. Об этом сообщается на сайте компании.

Запуск с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния состоялся в 23:28 по московскому времени. Отмечается, что после отделения первая ступень ракеты в автоматическом режиме вернется на площадку, расположенную на космодроме.

По данным ТАСС, спутник предназначен для нужд Национального управления военно-космической разведки США. Подробности миссии не приводятся.

13 января американская компания SpaceX предпринимателя и миллиардера Илона Маска запустила с мыса Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Falcon 9 со 105 спутниками из 20 стран, в том числе украинским «Сич-2-30».

Ксения Назарова
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