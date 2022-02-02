SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американской разведки

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 в рамках миссии NROL-87. Об этом сообщается на сайте компании.

Запуск с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния состоялся в 23:28 по московскому времени. Отмечается, что после отделения первая ступень ракеты в автоматическом режиме вернется на площадку, расположенную на космодроме.

По данным ТАСС, спутник предназначен для нужд Национального управления военно-космической разведки США. Подробности миссии не приводятся.

13 января американская компания SpaceX предпринимателя и миллиардера Илона Маска запустила с мыса Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Falcon 9 со 105 спутниками из 20 стран, в том числе украинским «Сич-2-30».