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19:19, 16 марта 2024Спорт

«Трактор» обыграл «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

«Трактор» на выезде обыграл «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Челябинский «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 16 марта, и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Никита Сошников, Владимир Ткачев, Данил Юртайкин и Артем Блажиевский. У динамовцев отличились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл.

«Трактор» вышел вперед в серии. Второй матч также пройдет в Москве 18 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В нынешнем сезоне москвичи вылетели в первом раунде плей-офф.

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      Алексей Гусев
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