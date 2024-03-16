«Трактор» обыграл «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

«Трактор» на выезде обыграл «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 16 марта, и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Никита Сошников, Владимир Ткачев, Данил Юртайкин и Артем Блажиевский. У динамовцев отличились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл.

«Трактор» вышел вперед в серии. Второй матч также пройдет в Москве 18 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В нынешнем сезоне москвичи вылетели в первом раунде плей-офф.