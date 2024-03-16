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10:50, 16 марта 2024Россия

В Белгороде снаряд разорвал легковушку и попал на видео

В Белгороде выпущенный с Украины снаряд разорвал автомобиль и попал на видео

Кадр: Telegram-канал Baza

Во время обстрела Белгорода один из выпущенных по городу снарядов разорвал автомобиль и попал на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах снаряд попадает прямо в одну из припаркованных перед многоквартирными домами легковушек. От взрыва машину подбрасывает в воздух, она падает на бок и заваливается на стоящий по соседству автомобиль. В то же время все прилегающее к парковке пространство заваливают вырванные куски асфальта.

Утром 16 марта украинские войска обстреляли областной центр из РСЗО «Вампир» — аналога стоящего на вооружении российской армии «Града». Власти региона сообщили о двух жертвах обстрела, еще три человека пострадали.

Ранее удары по мирным российским городам и селам прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что такие действия противника связаны со стремлением Киева сорвать президентские выборы.

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      Алан Босиков
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