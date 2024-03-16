В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Гайвороновском округе Белгородской области отменили ракетную опасность

В Гайвороновском округе Белгородской области отменили ракетную опасность. Об этом сообщает ТАСС.

«РСЧС: Грайворонский ГО. Отбой ракетной опасности», — сообщили в региональном управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке дрона украинской армии на движущийся легковой автомобиль пострадали пять человек. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа.

15 марта сообщалось, что во время прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сработала сирена ракетной опасности.