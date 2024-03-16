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17:44, 16 марта 2024Интернет и СМИ

В Британии заявили о проблеме ВСУ

The Telegraph: средства ПВО могут закончиться у Украины к концу месяца

Фото: Stringer / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии могут закончиться к концу месяца. Об этой проблеме Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает британская газета The Telegraph.

«Украина, по сообщениям, испытывает сложности с боеприпасами. Так, к концу месяца у нее могут закончиться ракеты для систем противовоздушной обороны», — говорится в материале.

Ранее в США оценили вероятность того, сможет ли Украина вернуть утраченные территории. Корреспондент телеканала Fox News Бенджамин Холл заявил, что Россия не вернет Киеву эти земли.

До этого журналист американского издания Responsible Statecraft заявил, что Украине нужно инициировать переговоры с Россией о мире до того, как наступит крах Киева. Он подчеркнул, что Москва превосходит Киев по военной мощи, и посчитал, что Украина не сможет одержать победу в этом противостоянии.

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